Tre latitanti di nazionalità romena sono stati arrestati dai carabinieri impegnati in alcuni controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia. Tra questi è stato fermato un trentottenne che era ricercato perchè aveva partecipato ad una rapina - poi naufragata - in concorso commessa ben tredici anni fa nel pieno centro di Bologna ai danni di un'edicola.

Il colpo era stato tentato il 31 ottobre del 2011 - come riferisce Nicolò Gilardi di TriestePrima - L'ordine di carcerazione, dopo la condanna a 11 mesi e 28 giorni di reclusione, era stato emesso dalla Procura emiliana.

Nel capoluogo felsineo l'uomo aveva distratto un edicolante con la scusa di comprare dei dvd, mentre l’amico, riuscito a fuggire, tentava di rubare l'incasso della giornata dal registratore di cassa, per un ammontare di alcune centinaia di euro. A sventare il blitz l'esercente, che accortosi della razzia in corso era riuscito a bloccare uno dei due balordi. Allertate sul posto le forze dell'ordine, il soggetto - allora 25enne, già gravato da precedenti - non pago, aveva ingaggiato una colluttazione con gli agenti. Ora si trova nel carcere di Trieste.