Rapina in farmacia in via Garibaldi: arrestato un carabiniere

Una rapina in piena regola, vicino al suo luogo di lavoro, la Banca D'Italia, alla procura e al tribunale. Sono i contorni di una vicenda che vede un maresciallo dei carabinieri in servizio accusato di rapina aggravata ai danni della Farmacia San Domenico di via Garibaldi, presa di mira all'inizio di novembre.

La ricostruzione l'ha fornita Il Resto del Carlino. L'arresto del militare -formalmente in servizio presso la vicinissima sede della Banca D'Italia- è avvenuto lo scorso martedì 12 dicembre, ma è emerso solo ieri, con l'udienza davanti al Gip Ziroldi. L'uomo è difeso dall'avvocato Alessandro Sintucci.

L'indagine è stata condotta dalla squadra Mobile con la collaborazione del Nucleo investigativo dei carabinieri. Al militare gli investigatori sono arrivati dopo aver visionato le telecamere a circuito chiuso dei negozi nelle vicinanze, incrociate con alcune testimonianze. Secondo quanto ricostruito, il carabiniere sarebbe entrato con un'arma denunciata come tiro sportivo con cui avrebbe poi minacciato alla dottoressa allora presente nell'emporio di consegnarli l'incasso della giornata. Alla fine la rapina aveva fruttato qualche centinaio di euro. Quando la polizia ha perquisito la casa del carabiniere ha trovato l'arma usata per il 'colpo'. Il carabiniere avrebbe fatto alcune ammissioni, spiegando di essere affetto da vizi e debiti. L'Arma -riporta sempre il Carlino- ha fatto sapere di avere avviato le procedure per la radiazione.