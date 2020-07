Rapina la farmacia in via D'Azeglio, ma perde i documenti per strada

Un rapinatore maldestro, quello che nella serata di ieri ha rapinato la farmacia Sacchetti di via D'Azeglio, perdendo però durante la fuga un borsello con i documenti di identità.

Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, durante l'orario di chiusura del negozio, intorno alle 20. All'interno erano solo due farmacisti: l'uomo, a volto scoperto, è entrato e ha minacciato con una siringa uno degli addetti, per farsi poi consegnare circa 500 euro in contanti.

Allertati alla fine dell'episodio i carabinieri giunti sul posto hanno però rinvenuto un borsello, risultato poi essere quello di un 49enne, cittadino croato con precedenti. Per lui, il cui volto è stato riconosciuto dai farmacisti, si procederà con una denuncia per rapina.