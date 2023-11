Furto al Foot Locker di via Indipendenza: 40enne denunciato

Un uomo di 40 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato denunciato per tentata rapina impropria. L’uomo si trovava al negozio di abbigliamento Foot Locker di via Indipendenza nel pomeriggio dello scorso 27 ottobre, quando improvvisamente ha tentato la fuga con duecento euro di materiali con sé. L’uomo ha prima aggredito due dipendenti del negozio, poi è stato bloccato da un agente di Polizia penitenziaria non in servizio che si trovava lì.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, i quali hanno identificato l’uomo scoprendo che si trattava di un individuo gravato da diversi precedenti reati contro il patrimonio, il primo risalente addirittura al 2003. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato arrestato e processato per direttissima. Per il 40enne nessuna misura di custodia, ma è stato colpito dal divieto di dimora nel Comune di Bologna.