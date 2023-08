Minacce con coltello e danneggiamenti in negozio per rubare della frutta

Minacce con un coltello e danneggiamenti in via Emilio Lepido dove due esercenti sono stati aggrediti da tre uomini poi finiti in arresto.

E' accaduto nella serata dello scorso 1° agosto. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti nella zona, allarmati dalle urla e dai rumori provenienti da un negozio di frutta e verdura. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il negozio a soqquadro, con svariata merce, riversa a terra e danneggiata. E ancora la bagarre in corso. I due esercenti - padre e figlio , originari del Bangladesh - hanno poi riferito di essere stati assaliti a scopo di furto dietro minacce con un coltello e danneggiamenti in negozio.

Alla vista degli agenti due dei tre arrestati hanno dato in escandescenza, guadagnando una denuncia per resistenza a pubblica ufficiale. Tutti e tre - due marocchini e un tunisino tra i 19 e i 25 anni, regolari sul territorio - sono stati tratti in arresto per rapina in concorso.