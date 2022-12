In pieno giorno nella via dello shopping. Le immagini delle telecamere

Questa volta non è riuscito a difendersi Massimo Borrea, titolare della gioielleria "Retrò" di via D'Azeglio rapinata nel pomeriggio di ieri, 7 dicembre. Quasi tre anni fa, aveva messo in fuga i ladri servendosi di un machete.

Sono entrati in tre, lo hano aggredito e legato con le fascette, poi hanno rubato diversi orologi.