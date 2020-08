Paura al centro commerciale: rapina in gioielleria con passamontagna e manganelli

Una rapina è stata consumata nel primo pomeriggio al centro commerciale Le Piazza di Castel Maggiore: dei malviventi con il volto coperto (dalle prime informazioni sarebbero tre) hanno fatto irruzione nella gioielleria Stroili Oro e, armati di levachiodi e manganelli, hanno infranto i vetri degli espositori per portare via tutto quello che hanno potuto. Subito dopo la fuga in auto, a bordo di una macchina rubata che è stata ritrovata dai Carabinieri poco lontano dal luogo del furto. Le commesse del negozio stanno bene nonostante la paura. A indagare sulla rapina i Carabinieri.

