Rapina a Imola: rintracciato e arrestato nel casertano

Si tratta di un 48enne di Afragola. Tra le varie pendenze dell'autorità giudiziaria anche una condanna per violenza sessuale

C'è anche una ordinanza di custodia per una rapina effettuata a Imola nel 2020 tra le pendenze giudiziarie che hanno portato i carabinieri di Mondragone, nel casertano, ad arrestare il 48enne C.U., residente ad Afragola. A riportarlo è Casertanews.

Sull'uomo, già pregiudicato, pendono anche una ben più pesante condanna a sei anni per violenza sessuale, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel mese di aprile di quest’anno dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Napoli, per fatti risalenti al 2015.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.