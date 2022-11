Pistola alla mano e caschi in testa: rapina a segno al supermercato di via Ristori

Rapina a segno al supermercato “IN’S” di via Ristori nella tarda serata del 26 novembre. A seguito del blitz la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di due soggetti ritenuti autori del colpo.

Da quanto si apprende, intorno alle ore 20.15 due individui travisati con caschi integrali da motociclista e di nero vestiti, dopo aver fatto accesso ai locali di proprietà del supermercato, hanno minacciato la cassiera con una pistola e si sono appropriati del denaro contenuto nella cassa per l’ammontare di 250euro .

Per guadagnarsi la fuga uno dei due rapinatori ha ingaggiato una colluttazione con il vigilante facendolo rovinare a terra. Guadagnatisi la fuga, i due malintenzionati si sono allontanati a bordo di uno scooter bianco facendo perdere le proprie tracce .

Sono così scattate le indagini della polizia che due giorni dopo il furto ha rinvenuto in via Ristori, angolo Ungarelli, uno scooter che poteva essere ricondotto a quello usato dai rapinatori. Effettuato un appostamento sul luogo del rinvenimento, gli agenti hanno notato due soggetti, con a seguito due caschi integrali, e simili per fattezze fisiche e abbigliamento ai due rapinatori, che si dirigevano verso il motorino. Gli stessi, notando i poliziotti, hanno tentato di eludere il controllo, ma inutilmente.

Una volta fermati, hanno ammesso le proprie responsabilità consegnando anche una pistola “scaccia cani” semiautomatica, che sarebbe stata utilizzata durante la rapina.

Dopo formalità di rito gli autori della rapina sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Bologna .