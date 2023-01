Tentata rapina, "Adesso te le do!" e mette in fuga il ragazzino con il coltello

Era a fare il solito giro con il suo cane, quando è stata avvicinata da un ragazzo che ha tentato di rapinarla. E' accaduto nella tardo pomeriggio dei giorni scorsi al parco pubblico della Lunetta Gamberini. Lo riferisce Il Resto del Carlino.

Il "rapinatore mancato" con un passamontagna l'avrebbe avvicinata in una zona poco illuminata e minacciata con un coltello, dicendole "Dammi i soldi sennò ti ammazzo".ma la donna, una 50enne, quando ha capito che non sarebbe riuscita a seminarlo ha reagito inseguendolo e gridando "Adesso te le do io!", così se la sarebbe data a gambe. La donna ha chiamato i Carabinieri e ha sporto denuncia.

E' stato invece arrestato all'alba di ieri mattina per rapina impropria un cittadino tunisino 33enne che aveva derubato e picchiato un 43enne che stava uscendo da una pizzeria di via Ferrarese.