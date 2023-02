Mascherati e armati di machete rapinano parrucchiera e clienti: hanno solo 16 anni

Gli oggetti ben descritti dalla vittima usati per una rapina li avevano ancora in casa. Li hanno trovati i Carabinieri, risaliti all'identità dei due responsabili, appena sedicenni. Sono stati loro nel pomeriggio del 21 gennaio scorso a entrare nel locale di una parrucchiera ad Anzola Emilia, mascherati e armati di machete, per poi rapinare la titolare e anche i suoi clienti.

Adesso i Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti dei due 16enni bolognesi, indagati per rapina aggravata in concorso. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nasce da un’indagine dei Carabinieri iniziata con la chiamata al 112 della parrucchiera, 46enne italiana, che aveva denunciato una violenta rapina perpetrata da due persone nel suo locale.

La rapina e le indagini: il viso travisato da una inquietante maschera di Carnevale

All’arrivo dei Carabinieri, la titolare del locale, ha riferito, in stato di shock e con voce tremante, che due persone col volto travisato, una con una maschera da carnevale e una con uno scalda collo, sono entrate nel locale e dopo aver urlato e spaccato un mobile con un machete, hanno intimato ai presenti di consegnare quello che avevano: un iPhone di ultima generazione, 250 euro in contanti e altri effetti personali.

Grazie al racconto delle vittime e ai filmati registrati dalla video sorveglianza pubblica, i Carabinieri sono risaliti all’identità dei due 16enni che già conoscevano per i loro precedenti. Durante le operazioni di ricerca a casa dei due indagati, i militari hanno trovato del materiale corrispondente a quello utilizzato nel corso della rapina: capi di abbigliamento, scalda collo, pistola scacciacani e la maschera di carnevale che aveva spaventato le vittime.