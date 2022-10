Si ferma a prendere le sigarette: picchiato e rapinato in via Matteotti

Un uomo di 31 anni, cittadino italiano, è stato vittima di una rapina questa notte in Bolognina. E' successo lungo via Matteotti dove il giovane, dopo essere stato in un bar si stava accingendo a comprare un pacchetto di sigarette al distributore, intorno alle due di notte.

Secondo quanto poi riportato dallo stesso 31enne in tre si sono avvicinati dietro di lui e hanno iniziato a prenderlo a calci e pugni. Il 31enne a quel punto sarebbe riuscito in qualche modo a difendersi dai colpi, ma uno dei tre malintenzionati è infine riuscito a sfilargli il telefono dalle tasche e allontanarsi. Ripresosi dallo shock, al 31enne non è rimasto altro da fare che recuperare un telefono -chiesto in prestito a un passante, e poi ad allertare le forze dell'ordine, descrivendo gli assalitori.

Due dei tre sospettati, un coetaneo della vittima e un 22enne, sono stati bloccati in via Albani e non hanno lesinato anche in questo contesto calci e pugni indirizzati alle divise. Due operatori hanno riportato lesioni, con prognosi di qualche giorno. Nessuna traccia del terzo soggetto, e il telefono non è stato recuperato.