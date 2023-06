Minaccia il negoziante con una bottiglia per avere l'incasso

La Polizia ha arrestato due uomini, responsabili di furti nei supermercati, che si sono "trasformati" nel reato di rapina impropria.

Il primo episodio ieri, 20 giugno, alle 19 circa, quando un cittadino guineano di 31 anni, con precedenti, dopo aver portato via diversi prodotti dal negozio Oviesse e da un altro esercizio della zona di piazza dei Martiri, una volta scoperto, ha aggredito il vigilante. Sul posto è arrivata la volante che ha immediatamente bloccato e ammanettato l'uomo.

Il secondo alle 21 di ieri, in via Emilia Ponente: un 31enne romeno, con precedenti, ha minacciato un negoziante con una bottiglia per avere l'incasso di un minimarket. Ad assistere alla scena un passante che ha chiamato il 113. Gli agenti del Commissariato Santa Viola lo hanno arrestato in flagrante.

Alcuni giorni fa, un cittadino marocchino di 43 anni è stato arrestato e trovato in possesso di un portafoglio e due catenine d'oro che aveva rubato a un uomo nella Galleria 2 agosto.