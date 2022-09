Rapina a Decima, 13enne minacciato con un coltello e denudato

Accusato di aver rapinato un ragazzino, i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 17enne italiano.

E’ successo la notte scorsa, intorno all'una e mezza, poi una donna ha chiamato la centrale operativa 112 e ha riferito che il figlio 13enne era stato vittima di una rapina nelle vicinanze di un bar di una frazione.

Quando i carabinieri sono arrivati, il 13enne, spaventato e a torso nudo, ha raccontato di essere stato avvicinato da un ragazzo più grande che, dopo avergli puntato un coltello a serramanico alla gola, lo aveva minacciato di morte, facendosi consegnare la felpa che indossava, una sigaretta elettronica, un pacchetto di sigarette e un accendino.

Il giovane rapinatore è stato rintracciato poco dopo e accompagnato in caserma per gli accertamenti. Dovrà rispondere di rapina aggravata. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della felpa e degli altri oggetti rubati al 13enne.

Non avendo precedenti ed essendo minore, nei suoi confronti non sono state adottate misure cautelari.