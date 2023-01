Rapina e minacce con cocci di bottiglia: 16enne catturato in Montagnola

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un 16enne tunisino, indagato per rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento di collocamento in comunità, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni, scaturisce dalle indagini partite la sera del 26 novembre 2022.

Minacce con cocci di bottiglia

Secondo le ricostruzioni, la sera del 26 novembre, in via Zamboni, un 17enne bolognese era stato rapinato delle cuffie auricolari da un giovane che gli si era avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta. Nel tentativo di recuperare la refurtiva, sarebbe stato stato poi minacciato di morte dal rapinatore e da un complice armati di cocci di vetro.

Poco più tardi in Piazza Aldrovandi, la vittima ha notato un’ambulanza e i sanitari del 118 che stavano soccorrendo un giovane in compagnia dei due che lo avevano rapinato. Ha così chiamato il 112. I due giovani sono stati identificati in un 17enne e un 16enne, cittadini tunisini, entrambi denunciati per rapina aggravata in concorso. La refurtiva, del valore di una cinquantina di euro, trovata nella disponibilità del 17enne, è stata restituita alla vittima.

"Violenza gratuita, perpetrata con l’uso di oggetti altamente offensivi, da atteggiamento di sopraffazione, carenza di scrupoli e senso di impunità…”, ha definito il GIP i fatti commessi dai due indagati. Il 17enne, colpito dalla medesima misura, si trova già in carcere per altra causa in un Istituto di pena per i Minorenni, mentre il 16enne, rintracciato sabato pomeriggio dai Carabinieri al Parco della Montagnola, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.

Durante le operazioni di identificazione, il ragazzo è stato trovato in possesso anche di 5,36 grammi di hashish.

