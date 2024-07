Rapina al negozio di alimentari, arrestato un 25enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un ragazzo di 25 anni di origini moldave è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata e denunciato per danneggiamento. È successo intorno alle 18 di sabato, quando una volante del Commissariato Due Torri San Francesco è intervenuta in soccorso dei gestori di un negozio alimentari in via Matteotti che avevano appena subito una rapina.

Ad accogliere gli agenti marito e moglie, entrambi del Bangladesh che, ancora sotto shock, hanno raccontato l’accaduto. Il 25enne e un altro erano entrati nel negozio e si erano immediatamente diretti verso il reparto degli alcolici e avevano arraffato una quindicina di birre senza però l’intento di pagarle. Alla richiesta del denaro, i due si erano scagliati contro di loro sferrando un pugno alla donna e colpendo l’uomo alla schiena con una bottiglia di birra. Non contento, mentre il complice si era già dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, il 25enne aveva infierito sulla vetrina del negozio lanciandole contro un’altra bottiglia.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno rintracciato subito il ragazzo ancora in possesso di una manciata di bottiglie rubate. Il 25enne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso con ignoti e, oltre alla denuncia per danneggiamento, è stato anche multato per ubriachezza. Il giovane è stato portato alla casa circondariale in attesa della convalida dell’arresto.