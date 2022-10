Scatta la rapina nel parcheggio: parte un colpo di pistola, bottino al 15mila euro

Quindicimila euro di bottino e tanta paura. Sono le caratteristiche salienti di una rapina in strada, che ha visto come vittima un bolognese di 38 anni, di professione rappresentante di orologi. L'uomo è stato rapinato a Ravenna, intorno a mezzogiorno nel parcheggio di Largo Giustiniano, da due soggetti che poi si sono dileguati in scooter. A darne notizia è Ravennaoday che dettaglia anche come i due malviventi, per dare credito alle loro minacce abbiano esploso un colpo di pistola -caricata a salve- per poi farsi consegnare la valigetta con il campionario di orologi pregiati oltre che gli effetti personali del 38enne.

AL squadra mobile di Ravenna sta conducendo accertamenti sull'accaduto. Sicuramente non è stato un episodio di criminalità comune: si pensa, ma è solo una delle tante ipotesi seguite, che la rapina sia maturata quasi per caso, mentre i malviventi stavano attenzionando altro, forse una delle gioiellerie che l'uomo ha visitato nel corso della mattinata.