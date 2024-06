Minacce, morsi e pugni alle commesse: rapina "splatter" in centro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Chiamati da via Clavature per un tentato furto, gli agenti della volante si sono trovati davanti una scena "splatter" una situazione difficile da gestire: un uomo che dava in escandescenza, con la bocca piena di sangue e una bottiglia di olio in mano, probabilmente anche a causa dell'assunzione di droghe.

Il personale del supermercato Pam, in pieno centro storico, ha chiamato il 113 poco prima delle 21, quando era quasi arrivato l'orario di chiusura, a causa di un uomo che aveva tentato di rubare alcune bottiglie di olio. Ma poi la situazione è precipitata.

Quando la cassiera gli ha chiesto il pagamento della merce, il "cliente", un cittadino bengalese di 30 anni, ha perso la testa e ha colpito una commessa con un pugno al petto e all'altra ha morsicato violentemente un braccio, motivo per il quale è stato trovato con il sangue alla bocca. Le donne ferite, di 24 e 34 anni, sono state trasportate al Pronto Soccorso.

I poliziotti lo hanno quindi fermato e arrestato per tentata rapina impropria. Il processo per direttissima è previsto per oggi.

Una sfilza di precedenti

Nello zaino, oltre alle bottiglie di olio rubate, del valore di 60 euro, sono stati trovati dei grimaldelli. Il 30enne, irregolare sul territorio italiano senza documenti e fissa dimora, è volto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per furto e per un arresto per il reato di rapina impropria risalente a poco più di un mese fa, ad aprile del 2024. Alle spalle anche reati di spaccio e porto abusivo di armi, oltre a un "Daspo", ovvero il divieto di ingresso nei locali pubblici.