Rapina in piazza Malpighi: settantenne aggredita per il telefonino

Assalita per il telefono cellulare da uno sconosciuto. E' la brutta avventura toccata in sorte a una donna di 70 anni, in pieno giorno e a ridosso del centro storico di Bologna. Il tentativo di rapina infatti si è consumato ieri, intorno alle ore 9, in piazza Malpighi.

Da quanto ricostruito dalla polizia, allertata sul posto da alcuni passanti, la vittima stava passeggiando con il telefonino alla mano quando è stata avvicinata da un giovane uomo. In pochi secondi il parapiglia. Il soggetto si è avventato sulla malcapitata e le ha strappato il cellulare. Lei ha provato a reagire, a bloccarlo comE poteva. In tutta risposta l'uomo l'avrebbe strattonata con violenza, cercando di scappare.

In soccorso della donna sono intervenuti due cittadini, avvicinandosi e allertando il 113. Proprio in quel momento il fortuito passaggio di un equipaggio di polizia che è prontamente intervenuto, riuscendo a bloccare il balordo, che in quel frangente ha tentato di sbarazzarsi del telefono lanciandolo via. L'oggetto è poi stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

In breve sono giunti sul posto anche i poliziotti allertati dai passanti, il soggetto è stato così tratto in arresto. Si tratta di un 36enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga. Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata.

(FOTO REPERTORIO, PIAZZA MALPIGHI)