Rapina in Piazza San Francesco: lo deruba e lo minaccia con un coltello, arrestato

Prima gli ha rubato lo zaino, poi, quando si è visto inseguito, ha tirato fuori il coltello. E' accaduto questa notte alle 2 circa in Piazza San Francesco, dove sono arrivati gli agenti delle volanti.

E' stato un ragazzo di 23 anni a chiamare il 113, riferendo di essere stato derubato e di aver inseguito il ladro che lo aveva minacciato con un coltello per guadagnarsi la fuga.

Il 23enne, nonostante l'atteggiamento violento, non ha desistito e, senza perderlo mai d'occhio, ha chiamato la Polizia. Gli agenti arrivati sul posto hanno individuato e bloccato il rapinatore. Si tratta di un cittadino marocchino di 31 anni trovato con il coltello in mano e lo zaino rubato alla vittima. E' stato ammanettato per rapina aggravata e condotto in carcere.

Pochi giorni fa, la Polizia ha avviato le indagini su una rapina avvenuta nella serata del 13 luglio, alla farmacia Loyds di via San Donato, che effettua anche orario notturno, fino alle 24.

Alle 23 circa, un uomo, con cappellino e occhiali, è entrato nell'esercizio, si è diretto verso il bancone e ha estratto un coltello a lama lunga, minacciando il farmacista che così è stato costretto a consegnare il fondo cassa di 500 euro.

Il rapinatore è poi fuggito a piedi e l'a guardia giurata ha dato l'allarme al 113. Gli agenti, arrivati sul posto, stanno ora esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei locali e all'esterno.

Foto archivio