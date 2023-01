Rapina con pistola alla Poste di Ozzano: fuga breve, catturati dai Carabinieri

Rapinate le Poste in via Giovanni XXIII a Ozzano Emlia. È successo nella tarda mattina di ieri, intorno le 12:30, quando due uomini con il volto coperto, di cui uno armato di pistola probabilmente caricata a salve, hanno fatto irruzione minacciando i dipendenti per farsi consegnare il denaro e terrorizzando alcuni clienti che erano in coda agli sportelli.

Tutto è avvenuto in pochi minuti, e da quanto si apprende sembra che i malviventi siano arrivati e poi fuggiti a bordo di uno scooter.

La fuga dei due però, è durata veramente poco perché non appena i dipendenti hanno lanciato l’allarme, i Carabinieri della locale stazione li hanno subito rintracciati e arrestati.

In paese da ieri non si parla d’altro, perché i due rapinatori sono entrati in azione poco prima della chiusura dell’ufficio postale, quando però c’era ancora una fila di clienti, in attesa del proprio turno.

Una rapina flash, finita però con il fermo dei responsabili per rapina aggravata.