Rapina al supermercato: ladra ferisce il direttore e va in galera

Ha tentato di non pagare la merce e di scappare, poi ha ferito il direttore del supermercato. E' accaduto nel pomeriggio del 5 dicembre a San Giovanni in Persiceto, dove una donna straniera di 40 anni è stata sorpresa dai dipendenti del supermercato IN'S con merce rubata dagli scaffali.

La 40enne ha tentato la fuga con la refurtiva e, quando il direttore del punto vendita ha cercato di bloccarla, ha ingaggiato una colluttazione ferendolo. L'uomo è stato curato al Pronto soccorso per lesioni, la prognosi è di 10 giorni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato che ha arrestato la donna.

Qualche giorno fa, una 32enne aveva messo a punto un singolare stratagemma al supermercato: quando però è stata sottoposta a perquisizione dai Carabinieri, è stata trovata in possesso di una cinquantina di confezioni di tonno nascoste in una tasca interna della gonna appositamente creata per occultare la merce rubata.