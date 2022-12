Prima la rapina con il coltello, poi il caos nel negozio: minore in stato di fermo

In prima battuta è riuscito a dileguarsi, ma più tardi è stato fermato in pieno centro. Un cittadino tunisino 17enne è stato sottoposto a stato di fermo per rapina aggravata e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il pomeriggio "bravo" del ragazzo è iniziato alle 16 circa di ieri, 9 dicembre, quando ha avvicinato due addetti alla ricarica di distributori di canapa, in via Pietramellara. Dapprima ha arraffato una confezione di prodotto, ma quando i due uomini hanno reagito ha tirato fuori il coltello e ne ha portate via una decina. E' stato allertato il 113, ma quando la volante si è portata sul posto, il minore aveva fatto perdere le sue tracce.

Un'altra chiamata al 113 è arrivata poco più tardi da un negozio di abbigliamento di via Indipendenza: lì gli addetti segnalavano la presenza di un gruppetto di ragazzi che molestava i clienti. Gli agenti della volante del commissariato Due Torri - San Francesco sono quindi arrivati nel negozio e hanno individuato il giovane rapinatore, grazie alle descrizioni. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato con un coltello e, nel suo zaino, è stata rinvenuta parte della refurtiva. Non ha preso bene il controllo della Polizia, così, oltre al fermo, ha rimediato anche una denuncia per resistenza.

Il 6 dicembre scorso, un maggiorenne e un minorenne. sono stati fermati dalla Squadra mobile perchè indagati per due rapine messe a segno in zona stazione. Come rivelano le immagini delle telecamere, avvicinavano le vittime in orario serale intimando loro di consegnare denaro e telefono cellulare. Se i malcapitati reagivano, venivano minacciati con un coltello o malmenati