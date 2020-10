Aggressione e rapina al porta pizze: indagini della polizia in Bolognina

Rapina a un porta pizze nella serata di ieri, dove un giovane è stato aggredito e poi derubato di circa 50 euro. Il fatto è avvenuto circa alle 20:30, in zona Bolognina, in via Donato Creti.

La vittima, un cittadino del Gambia di 21 anni, ha raccontato alla polizia che l'aggressore sarebbe stato uno solo: dopo averlo fermato davanti al civico 47, e averlo spintonato, lo sconosciuto si sarebbe poi dileguato e solo a quel punto al ragazzo è risultato fossero mancanti i soldi dal portamonete.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini della polizia ora sono in corso, anche con la visione delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per risalira all'identità dei soggetti.