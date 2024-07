Rapinarono un portavalori: tre arresti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre uomini di 46, 37 e 36 anni, tutti italiani, sono stati arrestati su disposizione del gip del tribunale di Bologna perché accusati di una rapina a mano armata avvenuta nel gennaio di 2023. In particolare, si tratta di una rapina a mano armata nei confronti di un furgone portavalori nei pressi dell’ufficio postale di Castel Maggiore, avvenuta alle 8 di mattina del 27 gennaio 2023.

I tre, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, hanno assaltato il portavalori con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistole e un fucile. Il commando ha aggredito una guardia giurata che si stava dirigendo all’interno dell’ufficio postale con in mano un sacchetto contenente 60mila euro in contanti. Uno degli assalitori, nel frattempo, è entrato all’interno del furgone per tenere fermo e minacciare con il fucile a pompa una seconda guardia giurata. Inoltre, i tre rapinatori hanno anche rubato la pistola di ordinanza ad una delle guardie giurate.

Il 46enne, originario di Bologna, e il 36enne, originario della provincia di Foggia, sono stati portati in carcere, mentre il 37enne – anche lui foggiano – è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Un quarto uomo, individuato come complice, è attualmente indagato.