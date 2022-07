Rapina anziano disabile con il figlioletto in braccio: lui la fa arrestare

Una donna di 25 anni è stata arrestata per rapina aggravata nei confronti di un uomo di 66 anni, anziano invalido con ausilio per la deambulazione, fuori da un ufficio postale nel quartiere Barca.

È successo ieri pomeriggio. La vittima, cittadino serbo di 66 anni, è stato spintonata dalla donna, mentre peraltro teneva in braccio il suo bimbo di soli tre anni. Dalle mani dell'anziano sono quindi spariti i denari della pensione di invalidità appena ritirata in contanti, circa 500 euro.

Anziano disabile spintonato per la pensione

L'uomo però non è caduto a terra e, lucidamente, ha notato e preso il numero di targa del camper sul quale la 25enne si è allontanata.

Chiamata la polizia, il signore ha aggiunto dettagliate informazioni utili al rintraccio del mezzo, fermato infatti poco lontano da via Marco Polo, in zona Navile.

Qui la donna è stata trovata in compagnia del suo compagno e dei figli piccoli di uno e tre anni. Addosso a lei il borsello con dentro la busta e le banconote del medesimo taglio denunciate dal 66enne.

In ragione anche dei numerosi precedenti della donna, per lei si sono aperte le porte della casa circondariale, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.