Le ragazzine che picchiano e rapinano una coetanea

Si erano conosciute sui social e si erano date appuntamento il 13 febbraio in stazione, ma l'incontro è finito male, tanto che la Polfer del Settore Operativo di Bologna Centrale ha denunciato in stato di libertà quattro ragazzine minorenni, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, per rapina e lesioni.

Le minori hanno incontrato la vittima in stazione per spostarsi poi in un Gramsci, dove una delle quattro si è impossessata del cellulare della coetanea, appena conosciuta. Quando ha tentato di riaverlo indietro, la malcapitata è stata colpita a calci e pugni dalle quattro. Come se non bastasse le hanno rubato anche la borsetta.

Sul posto sono intervenute alcune volanti della Questura, allertate da un’amica della vittima, e una pattuglia del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale.

Dalla visione di un filmato in diretta Instagram, pubblicato da una delle minorenni, i poliziotti hanno individuato il gruppetto all’interno della stazione ferroviaria. Lì sono state rintracciate e identificate pochi minuti dopo, grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima. Al termine degli accertamenti, sono state denunciate in stato di libertà e riaffidate ai genitori.

Sempre in stazione, ma a Rimini, sono sono stati rintracciati due giorni fa tre 16enne e un 18enne residenti nel bolognese. ritenuti responsabili di aver rapinato una coppietta armati di bastone.