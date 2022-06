Coppietta di turisti assalita per il rolex, a segno rapina da 20 mila euro

Si è trasformata in incubo quella che doveva essere una divertente vacanza in riviera per una coppia di Bologna. I due infatti sono stati rapinati di un prezioso orologio a Riccione. Come riporta RIminiToday, i malviventi sono entrati in azione nella prima serata di sabato a ridosso di viale Ceccarini, quando i due fidanzati,entrambi 30enni, stavano facendo una passeggiata nel salotto della Perla Verde. Verso le 21 i due rapinatori, che non è escluso li stessero tenendo d'occhio, li hanno avvicinati in sella a uno scooter e dopo aver bloccato loro la strada,il passeggero è saltato giù dalla sella avventandosi sull'uomo per strappargli dal polso un Rolex da 20mila euro.

E qui è scoppiato il parapiglia. In un primo momento il cinturino ha retto all'assalto e la ragazza, nel tentativo di aiutare il proprio fidanzato, si è avventata sul rapinatore per cercare di liberare il braccio dalla presa del malvivente. E' sorta una breve colluttazione e la ragazza è caduta sbattendo violentemente a terra procurandosi qualche escoriazione. I due aggressori sono così riusciti a fuggire con il lauto bottino.