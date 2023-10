Rapina alla sala scommesse: colpo da 30mila euro e un arresto

Paura alla sala scommesse di via Stalingrado a Bologna, dove è stata messa a segno una rapina dall'ingente bottino. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 12 di oggi, giovedì 12 ottobre, un uomo ha fatto irruzione nell'esercizio armato ed è riuscito a farsi consegnare circa 30mila euro prima di darsi alla fuga.

L'arresto

A notarlo, fuori dal punto scommesse, un carabiniere della stazione di Corticella che in quel momento era libero dal servizio, e, quando ha visto l'uomo scavalcare la recinzione, ha contattato la pattuglia. Sul posto sono quindi intervenute le volanti della polizia che hanno rintracciato e arrestato il rapinatore. Raggiunti al telefono da BolognaToday, i lavoratori della sala scommesse confermano l'accaduto ma, ancora comprensibilmente scossi, preferiscono non parlare.

Gli episodi più recenti

Recentemente nel Bolognese si sono verificate anche altre rapine. Risale a settembre l'arresto di un 27enne che nei giorni precedenti aveva messo a segno tre colpi ad altrettanti guidatori in vari paesi della provincia, utilizzando lo stesso modus operandi: individuata la vittima, si avvicinava armato di pistola e si faceva consegnare la vettura. Decisamente meno grave il tentativo - risalente a luglio scorso - di un 28enne che aveva provato a mangiare gratis e rapinare un kebab in via Fioravanti a Bologna minacciando il titolare con un coltello e un manico di scopa.

Notizia in aggiornamento