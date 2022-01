Rapina violenta in Santo Stefano: tassista ferito con un coccio di bottiglia

Una ferita che parte dallo zigomo e finisce sul collo di un tassista, rapinato nella serata di ieri, 2 gennaio. Da quanto si apprende, avrebbe caricato un giovane al posteggio di piazza Malpighi alle 22 circa e, arrivati a destinazione, in via della Braina, è stato colpito con il collo di bottiglia e derubato del portafoglio.

"Era già rimasto vittima di aggressione una quindicina di anni fa, in autostrada - racconta a Bologna Today Mirko Bergonzoni, tassista Cotabo e coordinatore regionale Uil Trasporti - era stato soccorso dalla Polstrada. La differenza questa volta è un ventina di punti tra zigomo e collo:

"Al collega gli auguri di pronta guarigione, anche psicologica - continua Bergonzoni - come Uil Trasporti avevamo presentato al sindaco Merola un protocollo di sicurezza che coinvolge tutte le forze di polizia. In questo caso, l'aggressore è stato caricato in un posteggio, quindi chiediamo anche un sistema di telecamere - date le ferite riportate - qui siamo al tentato omicidio, chiediamo quindi di confrontarci con il sindaco Lepore, che si è reso disponibile ed è attento ai problemi della notte".

Dalle descrizioni fornite dalla vittima, l'aggressore sarebbe un giovane di circa 25 anni, alto 1.80 e con un cappello da "peruviano". Sporgerà denuncia.

Un episodio, ma ferita era stata lieve, era accaduto a fine ottobre, quando due persone, saliti bordo sempre nel posteggio di piazza Malpighi, arrivati in via Bentivogli, uno di loro ha estratto un cutter e lo ha puntato alla gola del conducente, rapinandolo. Dopo pochi giorni la Squadra Mobile li ha rintracciati e arrestati.

(Foto archivio)