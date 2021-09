Ha un divieto di dimora per rapina, ma spaccia: catturato dalla Polizia

Aveva più volte violato il provvedimento di divieto di dimora in città, dopo il processo per rapina, ma alle spalle ha numerosi precedenti, il cittadino marocchino di 33 anni, finito in carcere ieri, 21 settembre.

Nel pomeriggio, alle 17.30, alla vista della volante Santa Viola in transito in Piazza Giovanni XXIIII, nel quartiere Barca, ha gettato un involucro che conteneva 11 dosi di cocaina, parti a 5,5 grammi. Bloccato dagli agenti, dai controlli è emersa una misura cautelare in carcere, quale aggravamento della pena per aver violato ripetutamente il divieto di dimora nella città di Bologna.

Il 33enne è stato accompagnato alla Dozza, a suo carico quindi anche un arresto per spaccio di stupefacenti.