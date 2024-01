Tentano rapina al supermercato: due uomini arrestati

Due uomini, italiani, sulla trentina e con numerosi precedenti penali, sono finiti in manette per un tentativo di rapina in un supermercato in via Marconi.

I fatti risalgono al 7 gennaio scorso, attorno alle 19.45, quando la Sala operativa della Polizia ha ricevuto la chiamata di un tentativo di rapina in un supermercato. Secondo le ricostruzioni, i due si erano diretti all’uscita senza acquisti opponendosi ai controlli dei vigilanti. Fermati, ne è scaturita una colluttazione, in cui un’addetta alla sicurezza è stata spintonata da uno dei due uomini, ma nonostante ciò la vigilante è comunque riuscita a fermare la corsa dei due. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato per tentata rapina in concorso.