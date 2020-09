Rapina con coltello alla tabaccheria di via Borgo di San Pietro: 28 in manette, era ricercato

Il pomeriggio del 15 settembre era entrato all’interno di una tabaccheria di via del Borgo di San Pietro, con il volto coperto da una sciarpa, occhiali da sole e mascherina. La Squadra Mobile il giorno dopo lo ha rintracciato e arrestato: si tratta di un bolognese di 28 anni che aveva estratto un coltello e trafugando 600 euro di fondo cassa. Il titolare della tabaccheria e altri due testimoni avevamo tentato di bloccarlo in strada, ma il rapinatore aveva agguantato nuovamente l'arma, costringendoli a indietreggiare.

Il personale della locale Squadra Mobile – IV Sezione – Contrasto al Crimine diffuso, intervenuto sul posto insieme alle volanti della Polizia, avevano così dato inizio all’attività di indagine, analizzandoi filmati delle telecamere di

videosorveglianza, riuscendo a ricostruire i movimenti del rapinatore, che era entrato in uno stabile in viale Masini. Infatti è stato individuato in un appartamento al sesto piano, adibito a B&B.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti sia il coltello che gli indumenti utilizzati durante la rapina. Il 28enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di condanne definitive, sul quale gravava anche un rintraccio per la sottoposizione alla Sorveglianza Speciale disposta dal Tribunale di Bologna, è stato accompagnato prima in questura, poi in carcere.

Il 15 settembre scorso, una giovane donna era stata aggredita all'alba in zona stazione: il rapinatore le aveva mostrato il coltello e le aveva intimato di consegnargli il denaro.

A fine luglio, due uomini armati di spranga e coltello rapinarono una pizzeria in via Battindarno.

