Minacce con cocci di bottiglia per il portafogli, foto incastrano baby rapinatore

Gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, al termine di una serie di indagini, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 18enne bolognese autore di una rapina la scorsa estate quando era ancora minorenne. Il ragazzino, come ricostruisce RiminiToday, insieme ad altri due complici, era in Riviera quando nella serata del 6 agosto scorso avrebbe aggredito una coppia di adolescenti che camminava tranquillamente nei pressi di uno stabilimento balneare a Torre Pedrera. Il 18enne, armato con una bottiglia di vetro, aveva affrontato una delle vittime minacciandolo di colpirlo se non gli avesse consegnato il portafogli. Il malcapitato non aveva potuto far altro che consegnare il denaro. Quindi il terzetto era fuggito con il bottino.

A dare l'allarme erano state le vittime e, sul posto, si era precipitata gli agenti che avevano bloccato uno dei due complici del 18enne. Dalla visione del suo cellulare, poi sottoposto a sequestro, erano emerse delle foto scattate qualche istante prima della rapina che ritraevano i tre insieme. Gli ulteriori accertamenti e il riconoscimento fotografico da parte della vittima hanno quindi consentito di identificare l'allora minorenne come l’autore della rapina e di richiedere ed ottenere la misura cautelare del collocamento in comunità.