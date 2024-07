QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Attimi di paura su un treno Regionale diretto a Bologna da Pianoro. Un 25enne ha tentato di rapinare una viaggiatrice minacciando con il coltello lei e i viaggiatori accorsi ad aiutarla. Grazie all’intervento della polizia ferroviaria, il ragazzo è stato fermato e arrestato.

Il fatto risale al pomeriggio del 30 giugno. La ragazza stava viaggiando verso la stazione centrale a bordo di un treno affollatissimo di passeggeri per le vacanze estive e la tappa del Tour De France in città. Improvvisamente è stata aggredita dal 25enne, un italiano residente nel bolognese, che ha tentato di strapparle la catenina che aveva al collo. Quando la vittima ha provato a reagire e a impedire la rapina insieme ad alcuni viaggiatori intervenuti in suo aiuto, il giovane ha estratto un coltello a serramanico e ha cominciato a puntarlo verso i presenti minacciandoli.

Informato dell’emergenza, è stato il capotreno a far partire la chiamata di soccorso. Arrivato a Bologna, il 25enne ha trovato ad attenderlo sul marciapiede del binario gli agenti della Polfer, che gli si sono avventati addosso e sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo nonostante i tentativi del giovane di resistere ai poliziotti. Il ragazzo è stato così trasportato in questura: durante gli accertamenti è emerso che aveva precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza e lesioni. È stato dichiarato in arresto e portato al carcere della Dozza.

Nello stesso giorno la stazione è stato teatro di un altro episodio di criminalità: la sera di domenica, davanti a una tabaccheria di fronte a Piazza delle Medaglie d'Oro, un 32enne è stato accoltellato per cause ancora sconosciute. Qualche giorno fa, invece, un 88enne aveva subito uno scippo (poi sventato) nella vicina Galleria 2 Agosto.