Tentata rapina in centro: abiti rubati nel passeggino, poi calci e pugni al vigilante

Due facevano da palo e due rubavano gli abiti per poi nasconderli all'interno di un passeggino, con tanto di bimbo all'interno. Così agiva una banda di ladri ( tre donne e un uomo) che ieri è stata fermata in via Indipendenza dopo appunto una tentata rapina in un negozio d'abbigliamento.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio, le volanti della polizia sono intervenute dopo la segnalazione di un addetto alla sicurezza. L'uomo, che aveva notato i quattro in azione, aveva provato a fermarli mentre erano in procinto di scappare ma una di loro ha reagito colpendolo con calci e pugni mentre le altre lo minacciavano.

Le volanti, giunte sul posto, hanno bloccato i quattro (le tre donne erano già note alla polizia) e li hanno arrestati per rapina aggravata in concorso.