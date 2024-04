Nel mirino di un gruppetto di giovanissimi: preso a pugni per il cellulare

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dagli insulti ai pugni, poi il tentativo di furto del telefono cellulare. E' la brutta avventura capitata ad un ragazzo nella serata del 29 aprile scorso, nei pressi di via del Beccaccino, a Bologna.

Qui è stata allertata la polizia dalla vittima, che riferiva agli agenti di essere all’inseguimento di un giovane che aveva appena tentato di asportagli il telefonino dopo averlo aggredito.

Secondo la ricostruzione, il giovane, dopo essere sceso da un autobus, era finito nel mirino di un gruppo di cinque ragazzini, che avevano iniziato a insultarlo e tallonarlo, fino a quando uno di loro gli si è avventato addosso, sferrandogli un pugno e tentando di derubarlo.

E' stato a quel punto che vittima ha contattato il 113. Giunta celermente sul posto una volante, i giovani hanno provato a fuggire, nascondendosi in un garage della zona, ma sono stati intercettati. Il 15enne, autore del tentativo di rapina, è stato tratto in arresto e da maggiori accertamenti è risultato essere gravato da un pregiudizio di polizia per lesioni personali. Dopo aver avvisato il P.M. della Procura della Repubblica dei Minorenni, è stato pertanto collocato presso la residenza familiare in attesa di convalida.