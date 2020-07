Via Battindarno, armati di spranga e coltello rapinano la pizzeria

La chiamata alla Polizia è arrivata ieri sera intorno alle 22 da via Battindarno. A chiamare sono stati i titolari di una pizzeria al civico 159 dopo che due individui erano entrati nel locale armati di spranga e coltello, che non avrebbero usato solo in cambio dell'incasso. Malloppo alla mano sono scappati ma il titolare dell'esercizio insieme al fratello sono riusciti a bloccare uno dei malviventi, che è stato poco dopo ammanettato dagli agenti della Polizia con l'accusa di rapina aggravata.

L'uomo fermato e arrestato è un bolognese de '76 gravato da qualche precedente. Il secondo soggetto complice della tentata rapina (la refurtiva è stata recuperata perchè nella mani del rapinatore più 'sfortunato') è riuscito a darsi alla fuga e facendo perdere le sue tracce. La Polizia sta indagando.