Rapina in via Battindarno: preso a pugni per venti euro

E' un 27enne con precedenti, cittadino marocchino e irregolare il presunto autore di una rapina consumatati ieri sera in strada a Bologna. La chiamata alla polizia, che poi si è recata subito sul posto, è arrivata da via Battindarno. Qui un uomo di 45 anni, cittadino pakistano con il volto leggermente tumefatto, ha descritto quanto accaduto poco prima.

Il 45enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe ricevuto le attenzioni di un giovane che poco dopo averlo intercettato per strada lo ha colpito con alcuni pugni, e poi in qualche modo è entrato in possesso del portafoglio, con dentro una banconota da venti euro, che il 27enne ha preso subito.

Le volanti si sono messe alla ricerca di un ragazzo rispondente alle descrizioni fornite dalla vittima, riuscendo a rintracciare infine il 27enne in questione. Mentre il 118 ha medicato sul posto il 45enne, il giovane è stato arrestato e portato via dagli agenti.