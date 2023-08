Rapina nella notte: gli chiede una sigaretta e gli strappa lo zaino

Con il pretesto di chiedere una sigaretta, gli hanno portato via lo zaino. E' accaduto questa notte in via della Birra, in zona Aeroporto.

Vittima un 17enne che stava tornando a casa con un amico, che, intorno all'una, si è imbattuto in due ragazzi più grandi, probabilmente stranieri, con il cappuccio in testa. Dopo avergli chiesto una sigaretta, uno di loro lo ha strattonato e gli ha portato via lo zaino che aveva in spalla, con all'interno il portafoglio con 50 euro, i documenti e altri oggetti personali.

E' stato lo stesso 17enne a chiamare i Carabinieri che stanno indagando per risalire ai responsabili della rapina.

Qualche giorno fa, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai Carabinieri per tentato furto in un’automobile parcheggiata. Aveva già numerosi precedenti per furto in abitazione, rapina, ricettazione, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, oltraggio a un pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza, minaccia e lesioni personali.