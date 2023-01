Bolognina, ruba il portafoglio poi gli sferra un pugno in faccia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un cittadino tunisino 33enne per rapina impropria in concorso. Poco dopo le 4 di questa notte, i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di trovarsi in via Antonio di Vincenzo e di essersi messo all’inseguimento di un soggetto che gli aveva appena rubato il portafogli.

I Carabinieri arrivati sul posto hanno trovato il cittadino, 43enne italiano, in lite con lo straniero.

La ricostruzione

I Carabinieri hanno scoperto che qualche minuto prima, il 43enne, uscendo da una pizzeria di via Ferrarese, era stato avvicinato con la scusa di una sigaretta da due soggetti e uno di questi, poi identificato nel 33enne tunisino, gli aveva strappato dalle mani il portafoglio con i documenti d’identità, la carta di credito e 70 euro in contanti. La vittima però li aveva inseguiti, raggiungendo soltanto l'arrestato che nel tentativo di dileguarsi gli aveva sferrato un pugno al volto. All’arrivo dei Carabinieri la refurtiva non è stata ritrovata. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne tunisino arrestato è stato tradotto in carcere.

L'uomo, senza fissa dimora, ha alle spalle numerosi precedenti di polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale, resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale, rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, furto e minaccia.