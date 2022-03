Rapinato rappresentante in pieno centro: via la valigetta di gioielli

Bottino ancora da quantificare indagini serrate dei carabinieri per cercare di identificare i responsabili di una rapina ai danni di un rappresentante di gioielli, avvenuta in pieno centro, e in pieno giorno, a Bologna.

Da quanto ricostruito, ieri, alle 13 circa, in via Mario Finzi, è stato avvicinato da due persone in sella a un maxi scooter che gli hanno strappato la valigetta di preziosi per poi fuggire. Come riferisce eTv, la vittima non ha riportato ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Bologna Centro.

Come di prassi, sono state acquisite le immagini delle telecamere installate nella via e nella zona circostante per ricostruire esattamente la dinamica del e capire se la vittima sia stata presa di mira e quindi seguita.

(Foto archivio)