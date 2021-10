Rapina in via Lame, tabaccheria nel mirino: minacciata con il cutter

Rapina in via Lame. E' successo ieri in una tabaccheria, all'ora di apertura: presente al momento dell'accaduto la figlia del titolare, una 30enne. Secondo la ricostruzione un uomo, poi arrestato e identificato come un 45enne cittadino egiziano, è entrato nell'esercizio armato di un piccolo cutter e intimando alla donna di consegnare i contanti che aveva. La 30enne ha quindi consegnato il fondo cassa, circa 80 Euro, è l'uomo poi è uscito inforcando una bicicletta per allontanarsi. La prontezza di riflessi della ragazza però, la quale avverte immediatamente il 112, fa individuare il soggetto a una pattuglia di carabinieri che proprio in quel momento era in zona. Arrestato, il 45enne oggi è atteso in tribunale per la convalida.