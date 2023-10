Preso per il collo e rapinato in strada: duplice arresto della Polizia

Duplice arresto della Polizia per rapina aggravata in concorso. E' accaduto ieri notte intorno alle 3.30, quando il personale del Commissariato San Francesco – Due Torri, è stato inviato dalla Centrale Operativa in via Matteotti: un uomo ha riferito di essere stato rapinato da due giovani i quali, dopo averlo afferrato al collo con un braccio, gli avevano portato via il portafoglio contenente i documenti e una banconota da 20 euro.

I due rapinatori si erano dati alla fuga quindi le pattuglie in servizio nella zona dopo aver soccorso la vittima in viale Pietramellara, hanno riconosciuto i due soggetti, bloccandoli in via Matteotti. Dopo averli perquisiti, i due, cittadini marocchini, sono stati trovati in possesso del portafogli e della banconota.

Essendo privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura, per essere sottoposti a fotosegnalamento. Terminati i controlli uno dei due, 22enne, è stato arrestato e portato alla Dozza, in attesa della convalida. In manette anche il secondo rapinatore, minorenne, accompagnato al Centri di prima accoglienza.