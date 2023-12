Tre contro due, rapinati e picchiati: 22ene ammanettato e portato alla Dozza

Rissa, danneggiamento, minaccia, violazione di domicilio e rapina. Ha un curriculum di tutto rispetto, il cittadino tunisino 22enne ammanettato ieri sera, poco dopo le ore 21, per rapina aggravata in concorso con persone rimaste ignote, dagli agenti della Squadra Volante.

Dopo la segnalazione alla Centrale Operativa da via della Repubblica, gli agenti sono arrivati sul luogo e hanno chiuso ogni possibile via di fuga. Nel Giardino Franco Paselli, infatti, hanno individuato tre soggetti che stavano picchiando due persone, un 22emme nigeriano e un 34enne italiano.

Alla vista delle auto della Polizia sono fuggiti e si sono divisi, ma uno è stato inseguito e bloccato. Durante la perquisizione, è emerso che l’uomo si trovava sotto l'influenza dell'alcol.

Il racconto e l'arresto

Una delle vittime ha riferito agli agenti di essere stato circondato da tre individui, uno dei quali gli aveva rubato la bicicletta, un altro le cuffie, mentre il terzo sembrava nascondere un coltello.

Il 22enne, anche sulla base dei numerosi precedenti, è stato portato in carcere, in attesa della convalida dell'arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

"L'operazione, condotta con successo dagli agenti della Squadra Volante, dimostra l'efficacia e la tempestività delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza cittadina e rispondere prontamente alle segnalazioni di reati in corso", sottolinea la Questura.

Nei gironi scorsi, un cittadino tunisino di 19 anni è stato fermato dalla polizia con l'accusa di essere l'autore di due violente rapine avvenute in centro.