Rapina in via Stalingrado: "Così ho inseguito il malvivente" | VIDEO

"Stavo passando in auto, quando ho visto quel ragazzo a piedi correre con un sacchetto in mano, mi sono insospettito e ho avvertito la stazione". Così il carabiniere fuori servizio Antonio De Blasio ha raccontato alla stampa l'immediato seguito alla rapina che l'altra mattina si è consumata in un centro scommesse di via Stalingrado.

Il vicebrigadiere, in forze alla stazione di Bologna Corticella, ha poi deciso di seguire con l'auto dopo una inversione, la direzione verso la quale si stava allontanando il soggetto. Alla fine le sue indicazioni sono state vitali per la polizia nel rintracciare il 23enne, fermato con 33mila euro in contanti dentro uno stabile in disuso di via Tazio Nuvolari, dopo che si era appena cambiato di abito. "Questo dimostra che la sinergia tra corpi istituzionali è vincente quando è messa in campo" hanno fatto sapere da questura e comandi carabinieri provinciale.