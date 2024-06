Rapinato del Rolex nel cortile di casa in via del Ravone

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Pensavano di trascorrere una domenica tranquilla, come tante altre, ma la giornata si è trasformata in un incubo. Di ritorno dal pranzo al Mc Donald, davanti al Carrefour di Casalecchio, una coppia è stata rapinata con violenza nel cortile di casa. Al marito settantenne è stato strappato il Rolex d’oro che aveva al polso. Non è l'unico episodio violento avvenuto sui Colli.

I rapinatori potrebbero aver individuato la coppia proprio mentre era in coda per acquistare gli hamburger e averla seguita fin sui Colli. La moglie era già salita in casa, in via di Ravone, quando un uomo - descritto dalla vittima come alto, muscoloso e sulla quarantina e con un accento straniero - ha fermato il marito. Con la scusa di chiedere indicazioni, si è trattenuto qualche minuto a parlare con il 70enne, poi ha afferrato il suo polso con violenza, cercando di strappargli il prezioso orologio.

La vittima ha tentato di opporsi, ma il rapinatore era molto più forte di lui e in poco tempo è riuscito ad avere la meglio. Poi è fuggito a bordo di un’auto verde chiaro, guidata da un altro uomo, lasciando il pensionato sotto choc e pieno di lividi e graffi. La coppia ha subito chiamato i carabinieri e denunciato l’accaduto.