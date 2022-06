Rapina in stazione, macchinista finisce in ospedale

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Bologna Centrale hanno tratto in arresto per rapina impropria un cittadino italiano di circa 33 anni, il quale, di fronte al tentativo della vittima di riappropriarsi del maltolto, non ha esitato con la violenza a guadagnarsi la fuga.

I fatti - ricostruisce la Polfer - risalgono a mercoledì 15 giugno, quando il macchinista si trovava lungo il binario della stazione di Bologna in compagnia di una collega, in attesa dell’arrivo del treno sul quale avrebbe prestato servizio. L’uomo, dopo aver appoggiato a terra il borsello contenente un tablet aziendale, è stato avvicinato da un giovane che, in un momento di distrazione della vittima, ha afferrato la borsa, fuggendo verso l’uscita.

Il ferroviere si è subito lanciato all’inseguimento del ragazzo raggiungendolo di fronte alla stazione ma, tentando di fermarlo, è stato scaraventato a terra dopo una breve colluttazione. La fuga del soggetto è terminata con l’arrivo degli operatori della Polizia ferroviaria, che lo hanno bloccato.

L’uomo è stato arrestato, mentre il macchinista, dopo aver recuperato il borsello, è stato accompagnato in ospedale per essere medicato.