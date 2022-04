Rapine e aggressioni ai sanitari: arrivano le condanne, due in carcere

Doppia esecuzione di ordini di carcerazione da parte dei carabinieri nelle ultime 24 ore. Nel primo caso è toccato a un 27enne cittadino albanese a finire accompagnato in carcere. Definitiva per lui una condanna a quattro anni, inflitta per la responsabilità di due rapine andate in scena nel reggiano a Casalgrande, risalenti al 2014. I militari hanno rintracciato il 27enne a Borgo Panigale, dove quest'ultimo aveva domicilio.

Tre mesi e quindici giorni invece è la condanna che un 65enne, cittadino romeno ma sena fissa dimora in città da tempo, dovrà scontare per un episodio di aggressione al personale sanitario dell'ospedale Sant'Orsola, risalente a un paio di anni fa. Furono sei gli operatori sanitari e le guardie giurate che riportarono ferite durante l'episodio, terminato anche ocn il danneggiamento delle suppellettili del Pronto Soccorso.