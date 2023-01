Rapine violente ad anziani alla Barca: catturato 50enne pregiudicato | VIDEO

E' stato sottoposto a fermo l'1 gennaio dalla Squadra Mobile un 50enne italiano con diversi precedenti ritenuto responsabile di ben cinque rapine violente in pochi giorni, dal 30 dicembre ai primi di gennaio, per di giunta ai danni di persone anziane e nel medesimo quartiere, la Barca. Le indagini però hanno permesso di appurare che lo stesso uomo aveva commesso una rapina la scorsa estate, con le stesse modalità: l'11 agosto 2022, sempre alla Barca, una signora di circa 75 anni era stata aggredita alle spalle in strada mentre rincasava, strattonata e derubato della borsa per poi cadere a terra.

Rapine in sequenza

Il 30 dicembre 2022, a una ultraottantenne, mentre entrava nel proprio condominio, è stata strappata violentemente la borsa con una cinquantina di euro e gli effetti personali. A distanza di pochi giorni, gli investigatori hanno accertato altri quattro episodi simili, nella stessa zona. Nell'ultimo caso accertato, il 4 gennaio 2023, la vittima, una signora di circa 75 anni, è caduta a terra e ha riportato una ferita alla testa, con 20 giorni di prognosi.

Le indagini

Gli investigatori della locale Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno acclarato che gli episodi presentavano alcuni elementi in comune, facendo così scattare le indagini e ascoltando le vittime

che hanno descritto il rapinatore.

Sono state inoltre acquisite le immagini di videosorveglianza riferite agli episodi che hanno consentito di individuare il soggetto, un cinquantenne italiano già gravato da precedenti.